В Харкові проходять дні польського кіно

Харків. 15 квітня. УНІАН. У Харкові стартували Дні польського кіно.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, тиждень польського кіномистецтва в столиці Слобожанщини, що триватиме до 18 квітня, організували Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та Українська кінофундація. Партнерами фестивалю стали Польський Інститут у Києві, Інститут імені Міцкевича, Міністерство культури і туризму України, Міністерство культури Польщі.

Глядачі зможуть оцінити кращі художні та короткометражні фільми польських режисерів. Серед гостей фестивалю - відомий польський режисер, сценарист, одна з ключових фігур сучасного кінематографа Кшиштоф ЗАНУССІ.

В афіші Днів, зокрема, останній фільм Анджея ВАЙДИ «Татарське зілля» (світова прем`єра на Berlinale-2009 і приз Альфреда Бауера за інновації в кіномистецтві), психологічна стрічка «Дрімота», сюрреалістична кінокартина класика польського та британського кіно Ежі СЬКОЛІМОВСЬКОГО «Чотири ночі з Ганною».

У Харкові відкриття Днів польського кіно було представлене фільмом Малгожати ШУМОВСЬКОЇ «33 сцени з життя» (2008).