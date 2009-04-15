Нідерланди боротимуться з ксенофобією та антисемітизмом в Україні

Київ. 15 квітня. УНІАН. 500 тисяч євро виділить уряд Королівства Нідерланди в 2009-2011 роках громадським організаціям України на виховання толерантності в українському суспільстві і боротьбу з проявами ксенофобії й антисемітизму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврейського фонду України, про це повідомив сьогодні в Києві на презентації міжнародного проекту «Українські книги для виховання толерантності» посол Нідерландів в Україні Рон КЕЛЛЕР.

До початку проекту вже підготовлено 16 навчальних посібників і книг з формування толерантності, боротьби з проявами ксенофобії й антисемітизму, які розроблено українськими організаціями. Ще 11 науково-методичних і наукових книг з даної тематики буде перекладено українською мовою.

Ці книги видано великими накладами і буде розповсюджено в усіх обласних центрах України й Криму.

На основі цих видань упродовж трьох років проводитимуться загальноосвітні семінари для вчителів історії й суспільних наук, директорів шкіл і завучів з виховної роботи, студентів педагогічних вищих навчальних закладів, бібліотекарів і журналістів.

Перший освітній семінар відбудеться наприкінці квітня в Сумах.

Партнерами міжнародного проекту «Українські книги для виховання толерантності» з голландської сторони виступили Міністерство закордонних справ Нідерландів, програма «Матра», Дім Анни Франк і Фонд проектів центрально- і східноєвропейського книговидавництва.

Українськими партнерами цього проекту є Європейський фонд України, Конгрес національних громад України, Український центр з вивчення історії Голокосту й Інститут іудаїки. Координатором проекту, який об`єднує голландські й українські організації, став Центр громадської освіти та виховання.