Генсек Ради Європи направив спецпредставника до Молдови

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС направив свого представника до Молдови.

Про це йдеться у заяві Т.ДЕВІСА, текст якої передано УНІАН.

“Протягом останніх кількох днів ми отримали дуже різні новини з Молдови. З одного боку я задоволений пропозиціями перевірити списки виборців та перерахувати голоси. Це може сприяти заспокоєнню суперечок після виборів. З іншого боку я дуже стурбований обвинуваченнями щодо порушень прав людини, затримання великої кількості людей, в тому числі дітей та обмеженнями в свободі слова”, - зазначається у заяві Т.ДЕВІСА.

Генсек Ради Європи також повідомив, що вирішив направити до Кишинева Генерального директора директорату Демократії та політичних справ Жан-Луї ЛОРЕНСА до Кишинева для вивчення ситуації на місці.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Молдові, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, у Кишиневі відбулися масові акції протесту, які переросли у сутички з поліцією. Маніфестанти виходили на вулиці з румунськими прапорами, що дало підстави Президенту країни Володимиру ВОРОНІНУ обвинуватити Румунію у підготовці державного перевороту в Молдові, відновити візовий режим для Румунії та оголосити персоною нон-грата посла Румунії в Молдові і ряду співробітників посольства.