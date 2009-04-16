Тополанек відвідає Молдову

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК наступного тижня відвідає Молдову.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті чеського головування в ЄС.

Рішення про відвідання Кишинева було схвалено під час телефонної розмови М.ТОПОЛАНЕКА з Президентом Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ.

Передбачається, що візит відбудеться 22 квітня.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Молдові, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, у Кишиневі відбулися масові акції протесту, які переросли у сутички з поліцією. Маніфестанти виходили на вулиці з румунськими прапорами, що дало підстави Президенту країни Володимиру ВОРОНІНУ обвинуватити Румунію у підготовці державного перевороту в Молдові, відновити візовий режим для Румунії та оголосити персоною нон-грата посла Румунії в Молдові і ряду співробітників посольства.