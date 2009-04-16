Ескперти Єврокомісії перевірять українські авікомпанії

Київ. 16 квітня. УНІАН. Комісія Європейської комісії в травні поточного року планує ознайомитися з роботою низки українських авіакомпаній. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

«У нас є домовленості, що ЄК на початку травня має намір прислати комісію, яка ознайомиться з роботою компаній, що мають зауваження щодо третьої категорії, їхньою системою якості та контролю безпеки польотів. Також вона перевірить ефективність роботи Державіаадміністрації», - повідомив він.

За словами О.ДАВИДОВА, планується ознайомитися з роботою близько 9 авіакомпаній, серед яких «Роза Вітрів», «Дніпроавіа», транспортна компанія «Меридіан». «Проте це поки що попереднє рішення, і воно не означає, що всі заявлені компанії перевірятимуть», - наголосив голова Державіаадміністрації.

Як зазначив О.ДАВИДОВ, з перевірками Європейської комісії з безпеки польотів стикаються всі компанії Європи. Зауваження комісії поділяються на три категорії, і вади третьої категорії потрібно усувати негайно.

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