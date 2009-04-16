Промвиробництво в ЄС продовжує падіння

УБрюссель. 16 квітня. УНІАН. У лютому 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 2,3% порівняно із січнем 2009 року, в ЄС-27 – на 1,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з лютим 2008 року у лютому 2009 року промислове виробництво знизилось на 18,4% в зоні євро та на 17,5% в ЄС-27.

У лютому 2009 року порівняно з січнем 2009 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 1,0% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 2,4% в зоні євро та на 2,0% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 1,4% в зоні євро та на 1,1% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 3,0% в єврозоні та на 2,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 4,3% в єврозоні та на 2,9% в ЄС-27.

У лютому, за наявними даними, зростання промислового виробництва порівняно із січнем зареєстровано лише в Португалії (2,4%), Греції (1,7%) та Польщі (0,4%).

Найбільше зниження продемонстрували Литва (-4,1%), Естонія (-3,6%), Італія (-3,5%) та Німеччина (-3,2%).

У лютому 2009 року порівняно з лютим 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 3,6% в єврозоні та на 3,5% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 24,2% в єврозоні та на 23,7% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 6,3% в єврозоні та на 5,4% - в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 24,7% в єврозоні та на 23,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 22,1% в єврозоні та на 21,0% в ЄС-27.

У лютому 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із лютим-2008 в усіх країнах-членах.

Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-30,2%), Латвії (-24,2%) та Іспанії (-22,0%).

У січні 2009 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 2,4% в зоні євро та на 2,3% в ЄС-27.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.