Лукашенко обіцяє виконати обіцянки перед ЄС

Київ. 17 квітня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО запевнив чеське головування в Європейському Союзі, що має намір виконати всі свої обіцянки для налагодження діалогу з Європою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

«Будучи зацікавленими у співпраці з Європейським Союзом, ми не раз заявляли, що не потребуємо посередників у відносинах між Білоруссю і ЄС. Ми самі спроможні, якщо таке бажання буде з боку Європи налагодити добрі відносини між Білоруссю, котра є європейською державою, і Європою», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Глава Білоруської держави підтвердив, що «в Білорусі всі зацікавлені в налагодженні нормальних відносин з ЄС», і запевнив, що «Білорусь виконає все, що обіцяє».

«Останнім часом лунають голоси, здебільшого, звичайно, звідси, звернені до вас, що ЛУКАШЕНКО, мовляв, обманює Європу, щось обіцяє, а потім не виконує. Ви маєте чітко знати і розуміти: все, що ми обіцяємо, - неухильно здійснюємо, те, чого не можемо зробити, - ми відразу скажемо, що зробити не можемо і не будемо, і пояснимо чому», - підкреслив він.

У свою чергу, К.ШВАРЦЕНБЕРГ підтвердив, що для діалогу Білорусі і ЄС не потрібні посередники, сторони можуть про все домовитися самі. За його словами, «історія останніх років показує, що спостерігається прогрес, і є проблеми, які ми повинні вирішити разом».

«Для нас Білорусь - європейська країна і завжди нею була. Єдине, в чому ми повинні дати новий старт, - це відносинам між Білоруссю і Євросоюзом», - сказав міністр закордонних справ Чехії. Він також додав, що ідея «Східного партнерства» полягає в необхідності встановити інтенсивніші відносини.

Як повідомляв УНІАН, за даними білоруської служби радіостанції «Свобода», яка посилається на міністра закордонних справ Білорусі Сергія МАРТИНОВА, сьогодні голова делегації чеського головування в ЄС, міністр закордонних справ Чехії К.ШВАРЦЕНБЕРГ передав Президенту Білорусі О.ЛУКАШЕНКУ запрошення на інавгураційний саміт «Східного партнерства», який відбудеться 7 травня в Празі (Чехія).