МЗС уточнює: в лікарнях Румунії 4 постраждалих від ДТП

Київ. 17 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ уточнює, що в лікарні залишаються четверо громадян України, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Румунії.

Як повідомив УНІАН у речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, за повідомленням Посольства України в Румунії, станом на першу половину дня 17 квітня госпіталізованими залишаються четверо громадян України, які постраждали внаслідок ДТП 16 квітня біля румунського міста Бакеу, їм надається необхідна медична допомога.

Двоє з госпіталізованих українських громадян потребують хірургічного втручання. Операції заплановані на 17 квітня. Ще двоє громадян України у даний час очікують висновків румунських медиків, які мають прийняти рішення щодо можливості їх виписки вже сьогодні. Решта 38 пасажирів розміщені в гуртожитку місцевого ліцею та забезпечені харчуванням.

Співробітники консульського відділу Посольства України в Румунії та Генерального консульства України в Сучаві перебувають на місці події з метою забезпечення відправки співвітчизників у другій половині дня 17 квітня на Батьківщину.

З Чернівецькою обласною державною адміністрацією досягнуто домовленості про виділення комфортабельного автобуса для перевезення громадян України до місць проживання в Україні - у Києві та Броварах.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Румунії, Генконсульстві України в Сучаві та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 квітня поблизу румунського міста Бакеу перекинувся автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради до Македонії для участі у конкурсі. Всього в автобусі було 42 особи. В результаті ДТП пострадала 21 особа, в тому числі 10 дітей. Ніхто не загинув.