У Києві пройде прем`єра польського фільму ”Трон в Україні”

Київ. 21 квітня. УНІАН. 23 квітня о 19.00 в кінотеатрі “Жовтень” відбудеться київська прем’єра фільму польського режисера Анджея КЕМПІНСЬКОГО “Трон в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам режисер сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Автор фільму зазначив, що Україну та Польщу поєднує понад тисячолітня історія, однак досі сусіди, українці та поляки, остерігаються і часто не довіряють одне одному. Питання “Чому так сталося?” ставить А.КЕМПІНСЬКИЙ у своїй стрічці. Фільм “Трон в Україні” описує повернення до Києва Михайла КАРАЧЕВСЬКОГО-ВОВКА – громадянина Франції, дипломата на пенсії і аристократа: Великого князя Києва, Чернігова і Калачева. За словами режисера, життя цієї людини стало основою сюжету фільму про сучасність та минуле українського та польського народів на тлі історичних подій, що подані без лозунгів та стереотипів.

На прес-конференції А.КЕМПІНСЬКИЙ поширив відкритий лист до Президентів і прем’єр-міністрів України та Польщі. Даруючи високопосадовцям копії фільму, режисер висловив сподівання, що він стане кроком до поглиблення діалогу між нашими народами. А.КЕМПІНСЬКИЙ також закликав керівників двох держав створити Українсько-Польський союз. “Це об’єднання прискорить процес приєднання України до Європейської спільноти, що автоматично ліквідує принизливий для обох народів кордон, який між нами збудували”, – йдеться у листі митця.