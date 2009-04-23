Україна досягла певного прогресу у реформах в 2008 році

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Єврокомісія відзначає певний прогрес України в імплементації Плану дій в 2008 році, хоча й не в усіх сферах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства.

“Україна добилася прогресу в деяких сферах, охоплених Планом дій, і продовжує наближатися до ЄС через переговори про угоду про асоціацію”, - зазначається у доповіді.

“Водночас, триваюча політична нестабільність не сприяла реформам”, - написано в доповіді.

У документі зазначається, що у другій половині 2008 року реформи були уповільнені в першу чергу, через економічну кризу.

Згідно з доповіддю, найбільшими досягненнями України в 2008 році були приєднання до Світової організації торгівлі у травні, значний прогрес в переговорах щодо нової угоди про асоціацію, включаючи переговори щодо глибокої та всебічної зони вільної торгівлі, початок візового діалогу у жовтні 2009 року з метою переходу до безвізового режиму в далекій перспективі, а також триваючу позитивну співпрацю в діяльності прикордонної місії EUBAM та у врегулюванні Придністровського конфлікту. Серед позитивів також відзначено початок переговорів про приєднання України до Енергетичної спільноти та підписання адміністративної угоди в області цивільного захисту.

Водночас, у доповіді зазначається, що Україна не зробила зовсім, або досягла лише незначного прогресу у здійсненні ряду ключових реформ, зокрема, конституційній та судовій реформах, а також в області боротьби з корупцією.