ВВП в Європі продовжив зниження в 1-му кварталі

За попередніми даними, в 1 кварталі 2009 року ВВП в єврозоні та в ЄС-27 знизився на 2,5%

Брюссель. 18 травня. УНІАН. За попередніми даними, в 1 кварталі 2009 року ВВП знизився в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 2,5% порівняно з четвертим кварталом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з першим кварталом 2008 року, ВВП у першому кварталі 2009 року також знизився на 4,6% в єврозоні та на 4,4% в ЄС-27.

Як повідомляв УНІАН, у четвертому кварталі 2008 року ВВП знизився на 1,5% в єврозоні та в ЄС-27.

В 2008 році ВВП зріс на 0,8% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27 порівняно з 2007 роком, коли зростання ВВП становило 2,6% в єврозоні та 2,9% - в ЄС-27.

З 1 січня 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.