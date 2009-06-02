НАТО не визнає виборів в Південній Осетії

Брюссель. 2 червня. УНІАН. НАТО не визнає парламентських виборів в Південній Осетії.

Про це йдеться у заяві Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, текст якої передано УНІАН.

“Проведення таких виборів не сприяє мирному та остаточному врегулюванню ситуації в Грузії”, - зазначається у заяві Генсека НАТО.

У заяві також наголошується на тому, що НАТО надає повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії в її міжнародно-визнаних кордонах.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у невизнаній республіці Південна Осетія відбулися парламентські вибори.

Південна Осетія фактично перебуває повністю відділеною від Грузії з серпня 2008 року після російсько-грузинської війни. Незалежність Південної Осетії визнали лише Росія та Нікарагуа.