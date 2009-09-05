ЄС стурбований діями Росії в Абхазії та Осетії

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. ЄС стурбований намірами Росії підписати низку угод з невизнаними Абхазією та Південною Осетією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві ЄС, текст якої міститься на офіційному сайті швецького головування в Євросоюзі.

“ЄС стурбований візитами Президента, прем’єр-міністра та інших вісокопосадовців Росії до Абхазії та Південної Осетії без попереднього погодження з владою Грузії. Ми також стурбовані намірами Росії підписати широкий перелік угод, включаючи угоду про співпрацю у військовій сфері”, - зазначається у заяві.

“ЄС не вважає, що такі ініціативи відповідають принципам територіальної цілісності, і не допомагають міжнародним зусиллям зі стабілізації в регіоні”, - написано далі у документі.

У документі ЄС також висловив стурбованість зростаючою напругою у грузинських територіальних водах поблизу Абхазії.

“Ми закликаємо всі сторони бути стриманими і утримуватися від провокаційних дій, або будь-яких інших кроків, які можуть підвищувати напругу, з метою уникнення подальшої ескалації”, - наголошується у заяві.

ЄС високо оцінив внесок своєї моніторингової місії в збереження стабільності в регіоні, однак, водночас, закликав до відкриття доступу для європейських спостерігачів на території Абхазії та Південної Осетії.

До заяви ЄС приєдналися Хорватія, колишня югославська республіка Македонія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Ісландія, Норвегія, а також Україна.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня 2008 року, Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність і зараз, фактично, контролюються російськими військами.

У вересні 2009 року ЄС схвалив рішення про направлення до Грузії місії спостерігачів, однак спостерігачі і досі не мають доступу до території цих двох невизнаних регіонів.