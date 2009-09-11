В Іспанії затримали підозрюваного у вбивстві екс-віце-прем`єра Криму

Сімферополь. 11 серпня. УНІАН. Міліція підтверджує арешт в Іспанії підозрюваного у скоєнні у 1998 році вбивства тодішнього першого віце-прем`єра Криму Олександра Сафонцева.

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник Кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ підтвердив УНІАН повідомлення західних ЗМІ.

«Не применшуючи ролі іспанської поліції, я хочу сказати, що останніми днями ми через Інтерпол були з ними (поліцейськими) на постійному зв`язку, ми інформували про пересування корабля, на якому він (підозрюваний) переміщався, ми фіксували його розмови з родичами», – сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він відзначив, що підозрюваний у скоєнні вбивства наймався на різні флоти моряком, але правоохоронцям вдалося його знайти. «Довго від нас ховався», – додав начальник міліції.

Г.МОСКАЛЬ відзначив, що іспанська поліція мала «тільки одне технічне завдання» – затримати підозрюваного.

Він повідомив, що питанням екстрадиції затриманого опікується Генеральна прокуратура України.

На запитання, чи живі замовники вбивства О.Сафонцева, Г.МОСКАЛЬ відповів: «Я хотів би давно їх бачити у труні, але, на жаль, вони живі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні AFP повідомило про арешт в місті Лас-Пальмас підозрюваного у вбивстві О.Сафонцева.

За даними агентства, 33-річного громадянина України Олега ЄРЕМЄЄВА було заарештовано у четвер, 10 вересня. О.ЄРЕМЄЄВА підозрюють в тому, що саме він був безпосереднім виконавцем замовного убивства О.Сафонцева у 1998 році.

За версією українського слідства, О.ЄРЕМЄЄВ заклав бомбу з дистанційним керуванням в урну на турбазі «Таврія», розташованій в Сімферополі. При вибуху О.Сафонцев одержав численні тяжкі поранення і пізніше помер у лікарні.

Основною версією замовного вбивства вважається усунення конкурента в ході передвиборної кампанії.