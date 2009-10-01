У серпні рівень безробіття в Європі продовжив зростати

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. У серпні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 9,6%, проти 9,5% у липні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у серпні також зріс і становив 9,1% проти 9,0% у липні-2009.

У серпні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (6,3%) та Австрії (4,7%).

Найвищий рівень безробіття у серпні-2009 спостерігався в Іспанії (18,9%) та Латвії (18,3%).

За даними Євростату, загалом у серпні не мали роботи 15,165 млн. осіб в єврозоні та 21,872 млн. – в ЄС-27.

У серпні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,6%, в ЄС-27 – 7,0%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.