У другому кварталі ВВП в ЄС трохи знизився

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. За уточненими даними, в 2 кварталі 2009 року ВВП знизився в єврозоні на 0,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,3% порівняно з першим кварталом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з другим кварталом 2008 року, ВВП у другому кварталі 2009 року знизився на 4,8% в єврозоні та на 4,9% в ЄС-27.

В другому кварталі серед країн, дані від яких доступні, найбільше зростання ВВП порівняно з першим кварталом 2009 року зареєстровано в Словаччині (2,2%), Словеныъ (0,7%) та Польщі (0,5%).

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, в 1 кварталі 2009 року ВВП зменшився на 2,5% в єврозоні та на 2,4% в ЄС-27 порівняно з четвертим кварталом 2008 року.

В 2008 зріс на 0,8% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27 порівняно з 2007 роком, коли зростання ВВП становило 2,6% в єврозоні та 2,9% - в ЄС-27.

В 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.