У Варашві відбудеться конференція з питань євроінтеграції

Київ. 21 жовтня. УНІАН. 22 жовтня у Варшаві відбудеться 11-те засідання Постійної українсько-польської конференції з питань європейської інтеграції (УПК).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Делегацію України очолить заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

У МЗС зазначили, що за десятилітню історію регулярні засідання УПК стали традиційним форумом, на якому представники двох держав обговорюють практичні аспекти двостороннього співробітництва у політико-безпековій, торговельно-економічній та інших сферах євроінтеграційного напрямку.

У рамках робочого візиту до Польщі також відбудуться зустрічі К.ЄЛІСЄЄВА з членом робочої групи з питань розробки нової стратегічної концепції НАТО Адамом РОТФЕЛЬДОМ.