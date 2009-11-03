Президент Європарламенту відвідає Україну

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК відвідає Україну 20-21 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Є.БУЗЕК заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Хочу подякувати за запрошення до Києва. Я поїду туди 20-21 грудня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні спікер українського парламенту розпочав дводенний візит до Брюсселя.