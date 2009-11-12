Польща хоче отримати реакцію НАТО на навчання РФ біля її кордонів
Лідер польського МЗС звернувся до Генсека НАТО
Варшава. 12 листопада. УНІАН. Польський уряд хоче отримати оцінку державами Північноатлантичного альянсу військових маневрів Російської Федерації спільно із Білоруссю у прикордонних з Польщею районах у вересні цього року.
За даними Dziennik Gazeta Prawna, відповідний лист направив генеральному секретарю НАТО Адерсу РАСМУСЕНУ глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ.
Прес-секретар МЗС Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ підтвердив УНІАН написання міністром листа генсеку НАТО, зауваживши, що він не знайомий з його змістом.
Польська газета із посиланням на джерела написала, що військові маневри викликали занепокоєння й можуть вплинути на розробку нової стратегії розвитку НАТО, що має бути презентована в 2010 році.
„Ці маневри дали змогу державам Західної Європи усвідомити, що загроза з боку Росії залишається реальною”, - відзначило видання.
Dziennik Gazeta Prawna зауважив, що НАТО досі не розробив детальних процедур надання військової допомоги Польщі, котра приєдналась до об’єднання в 1999 році, у випадку військової агресії проти неї.
„За неофіційними даними, на сьогодні опрацьовано лише дуже загальний сценарій інтервенції західних держав у випадку загрози для Польщі й взагалі не підготовлено такого плану для прибалтійських держав”, - написала газета.
За даними видання, цю справу має обговорити 18 листопада Північноатлантична Рада, а в грудні – міністри закордонних справ НАТО, яке об’єднує сьогодні 28 держав.
„Можна з певністю сказати, що ці маневри не сприяли росту довіри між НАТО та Росією. Добре розумію, чому вони викликали таке занепокоєння в країнах-сусідах НАТО. Росія повинна взяти це до уваги”, - сказав А.РАСМУСЕН, коментуючи ситуацію польським журналістам цього тижня.
Довідка УНІАН. У вересні близько 30 тисяч російських та білоруських військових взяли участь в маневрах, завданням яких було подолання уявного повстання польської національної меншини в Білорусі, а також відбиття нападу на газопоровід „Північний потік” (проти будівництва якого виступають поляки).
Польща від моменту повалення комуністичного режиму в країні в 1989 році вважається стратегічним партнером США, котра в свою чергу має непрості відносини з Росією, яка є правонаступником колишнього найбільшого геополітичного конкурента американців - СРСР.
Зокрема, РФ традиційно гостро протестує проти розширення військової присутності американців в країнах, що належали до сфери впливу Радянського союзу.