Польща хоче отримати реакцію НАТО на навчання РФ біля її кордонів

Варшава. 12 листопада. УНІАН. Польський уряд хоче отримати оцінку державами Північноатлантичного альянсу військових маневрів Російської Федерації спільно із Білоруссю у прикордонних з Польщею районах у вересні цього року.

За даними Dziennik Gazeta Prawna, відповідний лист направив генеральному секретарю НАТО Адерсу РАСМУСЕНУ глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Прес-секретар МЗС Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ підтвердив УНІАН написання міністром листа генсеку НАТО, зауваживши, що він не знайомий з його змістом.

Польська газета із посиланням на джерела написала, що військові маневри викликали занепокоєння й можуть вплинути на розробку нової стратегії розвитку НАТО, що має бути презентована в 2010 році.

„Ці маневри дали змогу державам Західної Європи усвідомити, що загроза з боку Росії залишається реальною”, - відзначило видання.

Dziennik Gazeta Prawna зауважив, що НАТО досі не розробив детальних процедур надання військової допомоги Польщі, котра приєдналась до об’єднання в 1999 році, у випадку військової агресії проти неї.

„За неофіційними даними, на сьогодні опрацьовано лише дуже загальний сценарій інтервенції західних держав у випадку загрози для Польщі й взагалі не підготовлено такого плану для прибалтійських держав”, - написала газета.

За даними видання, цю справу має обговорити 18 листопада Північноатлантична Рада, а в грудні – міністри закордонних справ НАТО, яке об’єднує сьогодні 28 держав.

„Можна з певністю сказати, що ці маневри не сприяли росту довіри між НАТО та Росією. Добре розумію, чому вони викликали таке занепокоєння в країнах-сусідах НАТО. Росія повинна взяти це до уваги”, - сказав А.РАСМУСЕН, коментуючи ситуацію польським журналістам цього тижня.

Довідка УНІАН. У вересні близько 30 тисяч російських та білоруських військових взяли участь в маневрах, завданням яких було подолання уявного повстання польської національної меншини в Білорусі, а також відбиття нападу на газопоровід „Північний потік” (проти будівництва якого виступають поляки).

Польща від моменту повалення комуністичного режиму в країні в 1989 році вважається стратегічним партнером США, котра в свою чергу має непрості відносини з Росією, яка є правонаступником колишнього найбільшого геополітичного конкурента американців - СРСР.

Зокрема, РФ традиційно гостро протестує проти розширення військової присутності американців в країнах, що належали до сфери впливу Радянського союзу.