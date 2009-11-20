Лідери ЄС задоволені результатами саміту

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Лідери ЄС задоволені результатами сьогоднішнього засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції за підсумками саміту.

“Це було зроблено на основі договору (Лісабонської угоди ЄС – УНІАН) та в результаті дискусій з усіма моїми 26-ма колегами”, - заявив на прес-конференції прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ, коментуючи рішення про призначення на дві ключові посади ЄС.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив подяку Ф.РАЙНФЕЛЬДТУ і подарував йому сувенір – складений кубик Рубіка з портретами самого швецького прем’єра та новообраних Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ і Верховного представника Євросоюзу з питань політики безпеки та зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН.

“Кілька днів тому на зустрічі щодо інновацій, я отримав цей кубик в подарунок від його автора. Це дуже складно знайти консенсус між 27-ма країнами ЄС, практично так само складно, як і правильно скласти кубик Рубіка. Вам це вдалося”, - сказав Ж.БАРРОЗУ, звертаючись до швецького прем’єра.

У свою чергу новий голова зовнішньої політики ЄС Кетрін ЕШТОН наголосила, що нова посада стане викликом для мене, оскільки вперше в історії ЄС ця посада має такі повноваження і вперше її обіймає жінка.

“Для мене це буде виклик. Але я готова до відповідальності”, - сказала новообраний Верховний представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на неформальному засіданні Європейської Ради було обрано Президента Європейської Ради та Верховного представника ЄС з безпековоої та зовнішньої політики. Запровадження цих посад передбачено Лісабонською угодою ЄС, яка набере чинності з 1 грудня цього року.