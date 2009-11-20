Ющенко каже, що уряд погано координує роботу з підписання угоди з ЄС

Київ. 20 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що уряд погано координує роботу з підготовки Угоди про асоціацію між Україною і ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у вступному слові на засіданні РНБО.

Президент зазначив, що сьогодні різні розділи угоди мають різний ступінь готовності. Так, безпековий розділ, розділ прав і свобод готові на 90-100%.

Водночас ключовий для України розділ, який стосується створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, готовий на 70-75%.

Говорячи про цей розділ угоди, В.ЮЩЕНКО зауважив, що в узгодженні позицій немає політичних проблем, а є лише великий обсяг технічні питань.

«І тут може бути претензія лише до урядової сторони щодо організації роботи», - сказав Президент.

Він зауважив, що сьогодні спостерігається слабка координація позицій роботи урядових структур та ділових кіл.

Також Президент вважає, що засоби масової інформації незадовільно інформують суспільство про хід переговорів щодо угоди між Україною та ЄС.

«Сьогодні важко знайти вичерпний репортаж щодо переговорного процесу» - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Третю проблему В.ЮЩЕНКО назвав банальною – проблема фінансування забезпечення переговорного процесу.

Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.

У Єврокомісії зазначають, що ЄС підписуватиме з Україною лише Угоду про асоціацію, яка включатиме в себе і створення зони вільної торгівлі.