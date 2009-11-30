ЄС готовий допомагати Україні долати грип

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК заявляє про готовність ЄС допомогти Україні в подоланні епідемії грипу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Президент Європарламенту заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Епідемія в Україні дуже значна, і ми готові до допомоги, оскільки це наша спільна відповідальність», - сказав він.

Президент Європарламенту додав, що допомога може надаватися як на двосторонньому рівні, з боку окремих країн – членів ЄС, так і в цілому з боку Європейського Союзу.