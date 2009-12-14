Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Майже половина європейців довіряють європейським інституціям.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать представлені сьогодні результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social.

При цьому. Європейському парламенту довіряють 50% респондентів і 33% - не довіряють. Європейській комісії довіряють 46% опитаних, і 32% - не довіряють.

Більшість європейців – 53% - вважають, що членство в ЄС є позитивним для їхньої країни, при цьому 57% вважають, що вони отримали переваги від членства в ЄС.

Опитування було проведено з 23 жовтня по 18 листопада. В ході опитування загалом опитано 30238 осіб.