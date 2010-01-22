Тимошенко перед другим туром має пообіцяти людям реформи

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Радник прем’єр-міністра України на добровільних засадах Ханне СЕВЕРІНСЕН вважає, що для перемоги у другому турі Юлія ТИМОШЕНКО мала б заявити про те, що її обрання дасть ще один шанс для реформ.

Таку думку вона висловила у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Що вона могла б зробити – це заявити про те, що це – другий шанс для реформ, які були розпочаті 5 років тому. Якщо вона виграє, вона матиме можливість для їх реалізації, оскільки до цього було багато суперечок (між політиками – УНІАН)”, - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Вона також висловила переконання у тому, що незважаючи на те, що Віктор ЯНУКОВИЧ сильно змінився за останні 5 років, тим не менше Ю.ТИМОШЕНКО може бути “більш відданою справі приєднання до європейської родини”.

Коментуючи результати першого туру президентських виборів радник українського прем’єра зазначила, що українці добре знають і В.ЯНУКОВИЧА, і Ю.ТИМОШЕНКО, і тому голосували, переважно, за цих двох кандидатів.

“Це не так вже легко прийти і одразу перемогти будь-якому “новому обличчю”, наприклад, Арсенію ЯЦЕНЮКУ. Він розпочав достатньо непогано, але люди почали ставити собі запитання, за що він виступає?”, - сказала вона.

“Люди добре знають цих двох: Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА, і, забуваючи щось погане, вони все одно роблять вибір з цих двох”, - додала Х.СЕВЕРІНСЕН.