Українські політики мають відповідально ставитися до влади

Страсбург. 10 лютого. УНІАН. Голова делегації Європарламенту у зв’язках з Україною, голова місії спостерігачів Європарламенту на виборах в Україні Павел КОВАЛЬ вважає, що висока явка виборців в Україні зобов’яже політиків відповідально ставитися до влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

“Українські політики не повинні ігнорувати таку високу явку виборців, і мають відповідально ставитися до влади”, - сказав він.

При цьому, депутат Європарламенту зазначив, що в цілому останні вибори були проведені вільно і чесно, а кількість порушень не перевищила 1%, що, відтак, не могло мати серйозного впливу на остаточний результат підрахунку голосів.

П.КОВАЛЬ наголосив, що на сьогодні Україна, можливо, єдина, крім Грузії, країна на пострадянському просторі, в який регулярно проводяться демократичні вибори.

“5 років тому говорили, що Віктор ЯНУКОВИЧ вкрав перемогу. Сьогодні ж він зірвав фрукти з дерева, якого він не саджав, і до якого ставився не дуже добре – Помаранчевої революції”, - сказав депутат Європарламенту.