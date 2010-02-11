Комітет ВР виступив проти скасування угоди про реадмісію з ЄС

Київ. 11 лютого. УНІАН. Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції на своєму засіданні відхилив внесений народним депутатом від Партії регіонів Григорієм СМІТЮХОМ законопроект про припинення дії Угоди між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народного руху України з посиланням на лідера НРУ, голову Комітету ВР з питань європейської інтеграції Бориса ТАРАСЮКА.

Під час обговорення законопроекту члени Комітету з питань європейської інтеграції вказали на те, що одночасно з Угодою між Україною та ЄС про реадмісію осіб, була підписана і Угода про спрощення оформлення віз для українських громадян. Обидві угоди слід розглядати як єдине ціле, а тому припинення дії Угоди про реадмісію автоматично означатиме і припинення дії Угоди про спрощення оформлення віз.

Разом з тим кількість звернень українських громадян до МЗС України зі скаргами на проблеми з ЄС у візовій сфері в 2009 році зменшилась на 45%. Водночас, за попередніми даними, за січень поточного року до України повернуто лише 46 осіб.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що практичним наслідком прийняття законопроекту стане припинення діалогу між Україною та ЄС про запровадження безвізового режиму, який було розпочато в жовтні 2008 року.