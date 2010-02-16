Україна отримала $100 млн. кредитів ЄБРР на енергоефективність

17:33, 16 лютого 2010
Новини ЄС
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Ще $50 млн. чекають на бажаючих

Дніпропетровськ. 16 лютого. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив 100 млн. доларів кредитів у рамках реалізації Української програми підвищення енергоефективності (UKEEP), яка діє з вересня 2007 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську на конференції UKEEP повідомив керівник проекту Андерс ЛУНД.

За його словами, у рамках програми UKEEP вивчено 200 проектів, наданих українськими приватними підприємствами. При цьому кредити надано під реалізацію 40 проектів протягом 5 років.

А.ЛУНД повідомив, що у середньому розмір одного кредиту становив 2,5 млн. доларів. Фінансовий експерт UKEEP Джим ДІСЕНСТАМ відзначив, що керівництво проекту зацікавлене у залученні до співпраці приватних підприємств Дніпропетровської області. За його словами, сьогодні кредитами ЄБРР, спрямованими на заходи щодо енергоефективності підприємств, у Дніпропетровську користуються Дніпровський тепличний комбінат (1,2 млн. доларів) і ТОВ «Веста Індастріал» (15,5 млн. доларів).

Загальний обсяг кредитної лінії ЄБРР на реалізацію Української програми підвищення енергоефективності UKEEP становить 150 млн. євро.

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