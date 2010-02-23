Європарламент хоче збільшити мінімальну відпустку при народженні дитини

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Комітет з питань прав жінок Європарламенту пропонує збільшити мінімальну відпустку при народженні дитини в ЄС до 20 тижнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Едіт ЕСТРЕЛИ (група соціалістів та демократів, Португалія), схваленому 23 лютого на засіданні Комітету.

“За” проголосували 19 депутатів, проти – 13, утримався – 1.

Члени Комітету також висловились за те, що всі ці 20 тижнів мають бути повністю оплаченими. При цьому оплата має здійснюватися або на рівні 100% зарплати за місяць, що передував місяцю відпустки, або на рівні середньої місячної зарплати.

Депутати також висловилися за необхідність впровадження повністю оплачуваної відпустки для батька дитини тривалістю не менше двох тижнів під час відпустки з догляду за дитиною для матерів.

Крім того, члени Комітету вважають, що відпустки по догляду за новонародженою дитиною мають збільшуватися у випадку передчасних родів, для матерів дітей, що народжуються інвалідами, для матерів-інвалідів, для неповнолітніх матерів.

Голосування за проект доповіді в сесійній залі Європарламенту відбудеться у березні 2010 року.