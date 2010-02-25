Литвин і Бузек поговорили про ситуацію в Україну

Київ. 25 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні обговорив з Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ політичну ситуацію в Україні після завершення президентської кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, на думку В.ЛИТВИНА, усі гілки влади та політичні сили мають докласти максимум зусиль до того, щоб «об’єднати країну в процесі роботи».

«Має бути розуміння того, що нам вкрай потрібно сконсолідувати країну, відклавши ті суперечливі питання, за рахунок експлуатації яких здійснювалися вибори, і висунувши на перший план завдання, які об’єднують суспільство”, – зазначив В.ЛИТВИН, додавши при цьому, що ”від того, наскільки це вдасться, залежатиме відповідь на питання – чи зможемо ми досягти стабільності».

У свою чергу, Є.БУЗЕК висловив солідарність з цією думкою, наголосивши: «Найголовніше, що стоїть на порядку денному в Україні, – це стабільність країни».

За словами Є.БУЗЕКА, важко переоцінити роль українського парламенту та його керівництва. «Ваша відповідальність полягає в налагодженні конструктивного діалогу, збереженні демократичного процесу обговорення та прийняття важливих для країни рішень у Верховній Раді України», – зауважив керівник Європарламенту.

Під час обговорення питання щодо подальшого розвитку співробітництва між Україною і ЄС сторони дійшли згоди про те, що сприяти цьому повинна повна відкритість з обох боків.

На переконання В.ЛИТВИНА, «сьогодні як ніколи є актуальним питання втягування України в європейські справи». «Україна переживає такий момент, коли їй потрібно дати певні преференції у відносинах з Євросоюзом. Цього потребує не стільки влада, скільки люди», – сказал він. У відповідь Є.БУЗЕК запевнив у тому, що докладатиме зусиль для того, аби «зробити Євросоюз максимально відкритим для України». Він додав, що зі своїми колегами прагне активізації співробітництва між Україною та ЄС по лінії «Верховна Рада – Європарламент».