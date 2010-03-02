Франція хоче скасувати візи з Росією

Москва. 2 лютого. УНІАН. Франція виступає за скасування віз з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Франції Ніколя САРКОЗІ сказав напередодні пізно ввечері у Парижі на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Щодо безвізового режиму, Франція зробить все, щоб переконати своїх партнерів у тому, щоб щодо Росії діяти на рівних засадах. Ми говоритимемо про офіційну позицію Франції, переконуватимемо наших партнерів»- сказав Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявив, що неготовність Європейського Союзу до безвізового режиму з Росією пояснюється політичною позицією низки країн Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ неодноразово заявляв про готовність РФ перейти на безвізовий режим з ЄС на основі взаємності.