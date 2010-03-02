Порошенко бере участь у зустрічі країн Вишеградської четвірки

Київ. 2 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО перебуває з одноденним робочим візитом в Угорській Республіці (м.Будапешт) для участі у зустрічі міністрів зовнішньополітичних відомств у форматі країни-учасниці Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина), ініціативи ЄС „Східне партнерство” (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У заході також беруть участь міністри закордонних справ головуючої в Європейському Союзу Іспанії, а також Бельгії, країн Балтії. Європейську Комісію представляє член ЄК з питань розширення Штефан ФЮЛЕ.

Порядком денним міністерської зустрічі передбачається проведення пленарного засідання за участю усіх глав делегацій з проблематики подальшого розвитку Східного партнерства, посилення інституційної складової задля реалізації цілей та вдосконалення механізмі взаємодії країн-членів Євросоюзу з державами-учасницями цієї ініціативи.

По завершенню заходу відбудеться прес-конференція за участю керівників делегацій та представників Європейської комісії.

Програмою перебування П.ПОРОШЕНКА у Будапешті також заплановані його двосторонні зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Чеської республіки Яном КОГОУТОМ, міністром закордонних справ Словаччини Мирослав ЛАЙЧАКОМ, членом Європейської комісії з питань розширення Ш.ФЮЛЕ.

Ключовими темами зустрічей стануть перспективи подальшого двостороннього співробітництва з Чехією та Словаччиною в політичній, торговельно-економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах, сприяння країн у реалізації інтеграційного курсу України до Європейського Союзу.

Під час зустрічі П.ПОРОШЕНКА з членом Європейської комісії з питань розширення Ш.ФЮЛЕ обговорюватимуться подальші кроки в контексті домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя 1 березня ц.р.