Депутати Львова вимагатимуть від ЄП скасувати пункт про Бандеру

Львів. 3 березня. УНІАН. Сьогодні депутати Львівської обласної ради на позачерговому засіданні ухвалили звернення до Євроgарламенту з приводу резолюції, у якій, зокрема, міститься оцінка рішення Президента щодо присвоєння провіднику ОУН Степані Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні наголошується: «Ми, депутати Львівської обласної ради, будучи беззаперечними прихильниками європейської традиції, вважаємо, що рішення Європарламенту не має жодного історичного і правового підґрунтя та базується на наклепі про так звану «співпрацю» ОУН з нацистською Німеччиною, яким свого часу комуністична пропаганда таврувала український національно-визвольний рух часів Другої світової війни. Це твердження є вкрай цинічним, адже Степан Бандера з початку липня 1941 року до жовтня 1944 року був в’язнем гітлерівського концентраційного табору Заксенгаузен, а двох його братів замордовано в іншому гітлерівському концтаборі Освенцимі».

Також у зверненні вказується, що Львівська облрада як повноважний представницький орган місцевого самоврядування області, де жив, навчався і розпочинав підпільну революційну діяльність С.Бандера, свого часу «виступала ініціатором присвоєння йому звання Героя України і це рішення базувалося на ґрунтовному вивченні ролі Степана Бандери в національно-визвольній боротьбі українського народу у ХХ столітті».

Львівська обласна рада просить Європарламент переглянути пункт 20 своєї резолюції. “Вважаємо, що рішення найвищого законодавчого органу Об`єднаної Європи має базуватися виключно на об`єктивних історичних фактах», - йдеться у зверненні. Його копію скерують також Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

За дане звернення проголосували 105 депутатів Львівської облради, присутніх на засіданні. Всього у Львівській обласній раді 120 депутатів.