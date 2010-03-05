Янукович обіцяє відібрати ”Героя” у Бандери і Шухевича

Москва. 5 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє до Дня Перемоги відмінити укази про присвоєння Степану Бандері і Роману Шухевичу звань Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на спільній з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Кремлі.

«Що стосується указів ЮЩЕНКА – вони дуже резонансні. Звичайно, ці укази не сприймаються ні в Європі, ні в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він нагадав, що Європарламент не випадково звернувся до нового керівництва України щодо скасування указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України С.Бандері.

«Є процес правовим і політичний - і Україна його проходить. І це рішення буде прийняте до Дня Перемоги», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.