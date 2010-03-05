Єврокомісія хоче зменшити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Єврокомісія планує здійснити заходи для зменшення розриву в оплаті праці чоловіків та жінок.

Про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, заходи передбачені на 5-річний термін.

“Я дуже глибоко стурбована тим, що різниця в оплаті праці жінок та чоловіків практично не зменшилася за останні 15 років, а в деяких країнах – навіть зросла”, - заявила з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан РЕДІНГ.

Прес-служба Єврокомісії повідомляє, що вже у другій половині року Єврокомісія представить нову стратегію щодо статевої рівності на 2010-2015 роки, одним з головних пріоритетів якої і стане зменшення різниці в оплаті праці.

Серед заходів, які застосовуватимуться Єврокомісією, - підвищення обізнаності роботодавців щодо ситуації, посилення санкцій за дискримінацію, сприяння прозорості оплати праці.

На сьогодні жінки в ЄС, в середньому, отримують зарплату на 18% меншу, ніж чоловіки.