У Страсбурзі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму та молоді Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар започаткує на загальноєвропейському рівні вручення Знаку європейської спадщини історичним місцям, з якими пов’язане створення та розвиток Європейського Союзу. Ця ініціатива виникла в 2006 році і спочатку реалізовувалася в 17-ти країнах-членах ЄС. За цей період 64 місця отримали Знак європейської спадщини, серед них – будинок одного з батьків-засновників ЄС, французького державного діяча Роберта Шумана в Сі-Шазель (Лоррен, Франція) та Гданський судно будівельний завод, де будла створена перша незалежна польська профспілка “Солідарність”.

Дата події: 09 березня 2010 року. Час початку: 16:00.