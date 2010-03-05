У Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання міжінституційних відносин та адміністрації Маруша Сефковіча
16:32, 05 березня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить запровадження Єврокомісією нової процедури з відбору персоналу для роботи в закладах комісії, метою якої є прискорити процес відбору персоналу, і водночас, покращити рівень його кваліфікації.
Дата події: 11 березня 2010 року. Час початку: 10:00.
Час початку: 10:00.
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