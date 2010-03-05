У Брюсселі відбудеться прес-конференція віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання міжінституційних відносин та адміністрації Маруша Сефковіча

В ході прес-конференції комісар представить запровадження Єврокомісією нової процедури з відбору персоналу для роботи в закладах комісії, метою якої є прискорити процес відбору персоналу, і водночас, покращити рівень його кваліфікації.

Дата події: 11 березня 2010 року. Час початку: 10:00.