80% європейців планують подорожувати під час відпустки-2010

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Близько 80% європейців цього року планують подорожі під час своїх відпусток.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать дані оприлюдненого сьогодні опитування, проведеного групою Gallup Organisation на замовлення Єврокомісії у лютому 2010 року.

Згідно з результатами опитування, лише близько 20% респондентів не планують подорожувати в2010 році під час відпусток, що значно менше частки людей, які не подорожували в 2009 році (така частка становила 33%).

Серед опитаних, близько 50% планують провести свої відпустки в своїй країні, або в іншій європейській країні. При цьому, 46% респондентів зазначили, що матимуть достатньо грошей для подорожей цього року. Разом з тим, як і в 2009 році 10% респондентів відповіли, що мають серйозні фінансові проблеми, які можуть негативно вплинути на їхні плани на відпустку.

Найбільш популярним напрямком подорожей цього року, як і в 2009-му стала Іспанія, де планують провести відпустку 10,4% респондентів. На другому місці – Франція (9,9%), на третьому – Італія (9,2%). 17% опитаних респондентів, які планують кудись поїхати у відпустку, ще не визначилися з напрямком.

Загалом в ході опитування було опитано 30 тис. осіб у віці старше 15 років з усіх 27 країн-членів ЄС, а також з Норвегії, Ісландії, Хорватії, Туреччини та колишньої югославської республіки Македонія.