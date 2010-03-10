ЄБРР надав кредит ”Енергомашспецсталі”

Київ. 10 березня. УНІАН. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку вчора, 9 березня, схвалив виділення ВАТ «Енергомашспецсталь» кредиту в сумі 79 млн. дол. США для фінансування інвестиційної програми підприємства. Про це УНІАН повідомили в ЄБРР.

За словами прес-секретаря київського офісу ЄБРР Антона УСОВА, договір між банком і ВАТ «Енергомашспецсталь» буде підписано найближчим часом.

Умови договору поки що не розголошуються.

Загальна вартість проекту підприємства з покращення виробничих процесів становить 273 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. ВАТ “Енергомашспецсталь” (м. Краматорськ, Донецька обл.) спеціалізується на випуску спеціальних литих і кованих заготовок для важкого, енергетичного і транспортного машинобудування та інших галузей. Підприємство контролюється корпорацією “Індустріальний союз Донбасу”.