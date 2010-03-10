ЄС схвалив стратегію Грузії щодо Абхазії та Осетії

Брюссель. 10 березня. УНІАН. ЄС вітає ініціативи Грузії щодо мирного вирішення конфлікту з Абхазією та Південною Осетією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН від імені ЄС.

“ЄС вітає відданість Грузії вирішувати конфлікт виключно мирними засобами та дипломатичними зусиллями”, - зазначається у документі, переданому УНІАН.

У заяві наголошується, що ЄС взяв до уваги схвалену урядом Грузії 27 січня цього року стратегію щодо окупованих територій, і вітає ініціативу, як конструктивний крок вперед до зменшення напруги та побудови довіри в регіоні.

“Ми закликаємо уряд Грузії провести консультації з усіма зацікавленими сторонами з метою підготовки плану дій для імплементації стратегії”, - зазначається у заяві.

ЄС також наголошує, що ключовим пріоритетом для Грузії стане забезпечення того, щоб усе відповідне законодавство, включаючи закон про окуповані території, було приведено у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії.

У заяві також підкреслюється повна підтримка безпеці та стабільності Грузії на базі поваги принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.