Чехія припиняє видачу дозволів на роботу українцям

Прага. 11 березня. УНІАН. Чеська Республіка припиняє видачу та продовження громадянам України та інших країн, які не входять до ЄС (зокрема В’єтнаму, Монголії тощо) дозволів на працевлаштування.

Як передає кореспондент УНІАН у Празі, таке рішення прийняло чеське Міністерство праці та соціальних відносин (МПСВ ЧР).

Навіть ті іноземці, які вже працюють у цій країні багато років, можуть позбутися роботи і права перебування в Чехії. Місцевий центр зайнятості - так званий Уряд праці - наполягатиме, щоб роботодавці на тривалий час відкривали вакансію, щоб вона була доступніша потенційному чеському працівникові. «Це тільки рекомендація, яка ґрунтується на оцінках нашого ринку праці», - заявила прес-секретар МПСВ Штєпанка ФІЛІПОВА.

За її даними, рівень безробіття в Чехії в лютому цього року виріс до 9,9 відсотка. Безробітних у цій 10-мільйонній країні зараз нараховують 583 тисячі – найбільше в історії Чехії.

Цей жорсткий захід, на думку Ш.ФІЛІПОВОЇ, стосуватиметься в основному некваліфікованих робітників-іноземців. «Але ми гарантуємо індивідуальний підхід, будемо брати до уваги становище конкретної людини, її досвід, стаж, знання мови, сімейний стан тощо», - додала Ш.ФІЛІПОВА.

Захід може завдати шкоди великим промисловим центрам, де працює багато іноземців, таким як Плзень чи Пардубіце. За словами прес-секретаря Уряду праці в місті Плзень Магдалени ЧАДОВОЇ, іноземці, утім, залишаться у Чехії й надалі. «Оформлять собі підприємницьку ліцензію (це популярне серед в`єтнамців), або стануть членами кооперативів (як правило, це роблять українці), і таким чином в Поліції у справах іноземців змінять тип візи й мету перебування», - додала Зіта КУДРНОВА, голова пардубицької громадської організації «Міст з прав людини». Поліція такі тенденції підтверджує.

За чеським законом про працевлаштування, фірми насамперед повинні довести, що не можуть влаштувати громадянина Чехії чи Європейського Союзу, і лише потім прийняти іноземця. Раніше Уряди праці не дуже прискіпливо ставились до цієї вимоги. З ростом безробіття вони перестали бути «доброзичливими». Скажімо, новий закон дозволяє видавати дозвіл на роботу терміном на 2 роки, однак на практиці іноземці отримували дозволи лише на рік, а то й менше. «Іноземці, яких звільняють у зв’язку з кризою, мають лише 2 місяці на те, щоб влаштуватися на нову роботу, інакше повинні покинути країну. Однак насправді місяць, а то й більше, потрібно на оформлення нового дозволу. До того ж іноземці мають шукати нового роботодавця самі або через агентство, Уряд праці їм у цьому не допомагає. Якщо чиновники затягуватимуть у прийнятті рішення, то цим штовхають іноземців на порушення закону. Або просто хочуть, щоб вони їхали на батьківщину», - коментує З.КУДРНОВА. Із дозволом на роботу пов’язана і робоча віза, яка втрачає чинність без роботи, й іноземець повинен залишити Чехію, інакше опиниться на нелегальному становищі.

Підприємства, які працевлаштовують іноземців, наразі висловлюються обережно з цього приводу. «Я знаю про ці проблеми. Це ще свіжа новинка, поки що важко сказати, як вона вплине на нас і компанії, які також надають роботу іноземцям», - каже Милослав РУТ, начальник відділу кадрів фірми Foxconn. Саме вона має два великі заводи з виробництва електроніки в містах Пардубіце і Кутна Гора, і є одним з найбільших роботодавців для іноземців у Чехії.

Це вже не вперше Чехія обмежує приплив іноземної робочої сили в країну. Так, минулого року від квітня до жовтня консульства цієї країни взагалі не приймали заявок і не видавали довгострокових віз з метою працевлаштування чи підприємництва, і дотепер їх видається дуже мало. Крім того, чеське МВС спонукало безробітних іноземців покинути країну, видаючи їм безкоштовний квиток на літак та певну грошову суму за добровільне повернення. Практично зазнав поразки й спецпроект «зелена карта», запроваджений минулого року: було видано всього кілька десятків цих уніфікованих дозволів на перебування й проживання.

Станом на лютий 2010 року, за даними МПСВ ЧР, у Чехії офіційно працювало 52 тис. 623 громадян України, 5 тис. 045 – Молдови, 3 тис. 817 – Монголії, по 3,5 тисячі росіян та в’єтнамців. Понад 2,2 тисячі іноземців тільки за цей місяць втратили роботу. Інші великі групи іноземців – словаки, поляки, румуни тощо – як громадяни країн ЄС дозволів на роботу не потребують, і нововведення їх не стосується. Так само дозволів на роботу не потребують й іноземці, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Чехії. Таких громадян України нараховується майже 44 тисячі осіб.