Італія екстрадувала українця-фальшивомонетника

Івано-Франківськ. 11 березня. УНІАН. До Івано-Франківська з Італії екстрадували прикарпатця, підозрюваного у підробці грошей. Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, ще у травні 2008 року за ініціативою Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в Івано-Франківській області у міжнародний розшук було оголошено на той час 37-річного жителя Прикарпаття, якого розшукували за скоєння низки злочинів, пов’язаних з виготовленням і збутом підроблених грошей у складі організованої злочинної групи. На певному етапі оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що розшукуваний переховується на території Італії. Через канали Національного бюро Інтерполу МВС України на встановлення конкретного місцезнаходження і затримання прикарпатця була зорієнтована італійська поліція. У квітні минулого року чоловіка було затримано у місті Касерта. Він перебував під вартою до завершення процедури екстрадиції на батьківщину. 9 березня підозрюваного у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.199 Кримінального кодексу України, передано в Україну, зокрема, в Івано-Франківськ.

В.ГУЛЬТАЙЧУК також повідомив, що у цьому році зусиллями прикарпатської міліції і НЦБ Інтерполу в Івано-Франківську область повернуто трьох осіб, які після вчинення злочинів переховувалися від слідства за кордоном. У лютому в Україну з Чехії екстрадовано жителя Калуша, який притягується до кримінальної відповідальності за пограбування і хуліганство, а також жителя Надвірнянського району, котрий чотири роки переховувався від правосуддя за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув велосипедист.