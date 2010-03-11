13 ьерезня у Києві розпочнеться фестиваль ”Франкофонія”

Київ. 11 березня. УНІАН. У Києві 13-20 березня відбудеться фестиваль шанувальників французької культури «Франкофонія». Мистецький захід в столиці України пройде втретє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Сергія РУДИКА, у програмі тижня «Франкофонії» передбачені фото- і книжкові виставки, кіно покази, концерти, спектаклі, конкурси перекладу і спортивні змагання.

Метою фестивалю є сприяння захисту французької мови та культури, підтримка миру, демократії, прав людини, а також розвиток економічної співпраці у франкомовному світі, йдеться у повідомленні.

Крім того, інформують у столичній мерії, 13 березня у Києві відкриється виставка відомого бельгійського фотографа Джіма СУМКЕЯ. Її організовує Посольство Королівства Бельгія в Україні за сприяння Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Стиль робіт Дж.СУМКЕЯ передбачає вільне виставлення фотографій у громадських місцях, тому митець обрав «галереєю» огорожу парку імені Шевченка з боку вулиці Володимирської», - повідомив С.РУДИК.

Подібні акції митець уже проводив у кількох європейських містах (Париж, Брюссель), де фотографії було розміщено під відкритим небом вздовж вулиць.

Відкриття виставки в Києві заплановано на 15.00 13 березня.