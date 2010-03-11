В Брюсселі відбудуться слухання у Європарламенті за участі голови Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова
11:32, 11 березня 2010Новини ЄС
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В слуханнях візьмуть участь депутати Європарламенту Леоніда Донскіс, Хейді Хаутала та голова делегації по зв’язках з Україною Павел Коваль. В ході слухань передбачається обговорення проблем кримсько-татарського народу.
Дата події: 17 березня 2010 року. Час початку: 09:30.
Час початку: 09:30.
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