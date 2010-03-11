В Брюсселі відбудуться слухання у Європарламенті за участі голови Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемільова

В слуханнях візьмуть участь депутати Європарламенту Леоніда Донскіс, Хейді Хаутала та голова делегації по зв’язках з Україною Павел Коваль. В ході слухань передбачається обговорення проблем кримсько-татарського народу.

Дата події: 17 березня 2010 року. Час початку: 09:30.