Єврокомісія закликає країни-члени краще боротися з морським піратством

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Єврокомісія закликає країни-члени вжити заходів для попередження морського піратства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у рекомендаціях, схвалених сьогодні Комісією.

Йдеться, зокрема, про заходи, схвалені раніше Міжнародною морською організацією.

“Піратство є жахливою загрозою для чоловіків та жінок на борту кораблів, і є реальною небезпекою для морського сектору та світової торгівлі”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту Сіїм КАЛЛАС.

У повідомленні Єврокомісії, переданому УНІАН, зазначається, що ситуація біля узбережжя Сомалі продовжує викликати серйозне занепокоєння. Станом на 9 березня цього року 11 кораблів і 183 члени їх екіпажів були заручниками піратів.

У повідомленні також зазначається, що європейська морська операція проти піратів – Atalanta – допомагає попереджати напади на кораблі. Разом з тим, Комісія наголошує на необхідності для судновласників з метою забезпечення безпеки для своїх суден та членів екіпажу реєструватися в Центрі морської безпеки Африканського рогу (http://www.mschoa.org). Реєстрація в цьому центрі дає можливість кораблям, що беруть участь в операції Atalanta супроводжувати торгівельні судна, що проходять крізь Аденську протоку.

Єврокомісія зазначає, що на сьогодні близько чверті всіх суден, що проходять скрізь Аденську протоку, не реєструються в Центрі, а відтак підпадають під загрозу бути захопленими піратами.

Як повідомляв УНІАН, операція Atalanta, що розпочалася 8 грудня 2008 року, проходить поблизу узбережжя Сомалі.

15 червня 2009 року Рада ЄС продовжила на один рік – до 13 грудня 2010 року - антипіратську військову операцію в Сомалі.