Європарламент хоче спростити критерії надання допомоги при стихійних лихах

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Європарламент закликає іспанське головування в ЄС та Єврокомісію спростити надання допомоги регіонам, постраждалим від штормів, що сталися у лютому цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 474 депутати, проти – 7, утрималися – 50.

У резолюції зазначається, що в результаті урагану на Мадейрі (Португалія) загинуло щонайменше 42 особи, ще майже 60 осіб стали жертвами урагану “Ксінтія”, який пронісся над Францією, Бельгією, Іспанією та Німеччиною.

У зв’язку з цим депутати висловили переконання в необхідності спрощення критеріїв надання допомоги з Європейського фонду солідарності з метою перетворення його на потужний, але більш гнучкий інструмент, здатний ефективно відповідати на нові кліматичні виклики.

В документі депутати зазначили, що парламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо спрощення механізму надання допомоги при надзвичайних ситуаціях у травні 2006 року, однак Рада ЄС поки блокує схвалення рішення з цього питання.

Довідка УНІАН. Європейський фонд солідарності надає допомогу у випадках значних стихійних лих в країнах-членах ЄС, або країнах-кандидатах. Він був створений після повені влітку 2002 року в центральній Європі. Бюджет фонду сягає 1 млрд. євро на рік.