Посол Швеції очікує від нового уряду України реформ на шляху до ЄС

Київ. 11 березня. УНІАН. Посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН вважає, що з обранням нового Президента України та формуванням нового уряду створено сприятливі умови для проведення реформ, необхідних для членства України в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу ”Європейська інтеграція України. Асоціація чи членство?”, організованого київським іститутом проблем управління імені Горшеніна.

«В Україні новий Президент і новий уряд, і це створює гарні умови для проведення реформ», - сказав посол.

При цьому С.ГУЛЛГРЕН зазначив, що реформи потрібно проводити в інтересах самої України, а не тому, що це умови членства в Євросоюзі.

На думку посла, Україна має зосередитися не на загальному питанні про можливість членства в ЄС, а на тому, що потрібно зробити для вступу.

«Якщо Україна проведе необхідні для членства в ЄС реформи, то тільки тоді можна говорити про реальну перспективу членства в Євросоюзі», - сказав посол.

Зараз, на думку С.ГУЛЛГРЕНА, умови досить сприятливі: в ЄС прийнято Лісабонський договір, адаптований для всіх країн-членів.

За його словами, Швеція вважає, що Україна - європейська держава й може претендувати на членство в Євросоюзі.