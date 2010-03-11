Франція, Німеччина та Люксембург - за заборону торгівлі деривативами

Брюссель. 11 березня. УНІАН. Франція, Німеччина та Люксембург підтримують заборону спекулятивної торгівлі деривативами.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusines”, про це йдеться у листі Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ та прем’єр-міністра Люксембургу, голови Єврогрупи Жан-Клода ЮНКЕРА на ім’я Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та іспанського головування в ЄС.

У своєму листі лідери цих трьох країн закликали провести розслідування для попередження надмірних спекуляцій.

Вони вважають, що у випадку, якщо буде встановлено, що спекуляції фінансових трейдерів суттєво впливають на ринок цінних паперів, на якому національні уряди позичають гроші, ЄС мав би розглянути можливість заборони такої торгівлі.

Листа також підписав прем’єр-міністр Греції Георге ПАПАНДРЕУ.

Як повідомляв УНІАН, криза в Греції, яка привела до дефіциту бюджету в 12,7% ВВП за підсумками 2009 року, висвітила проблему спекулятивних торгів на ринках цінних паперів. Частково цю кризу приписували саме спекуляціям трейдерів.