Україна очікує на конкретні проекти для охорони природи Чорного моря

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Україна очікує від партнерства з ЄС та країнами Чорного моря реалізації нових природоохоронних проектів, які не можуть бути реалізовані в рамках інших існуючих форматів співпраці в регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ, виступаючи на міністерській конференції із започаткування природоохоронного партнерства в рамках ініціативи ЄС “Чорноморська синергія” – стратегії для Чорного моря.

“На нашу думку, додана вартість має полягати в реалізації таких проектів, які не можуть бути реалізовані в рамках вже існуючих форматів співробітництва. І наше співробітництво може вилитися у визначення таких проектів”, - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що чорноморський регіон представляє стратегічну важливість для України, яка постійно стежить за розвитком подій в регіоні.

Д.ГУРСЬКИЙ звернув увагу на те, що політика України щодо Чорноморського регіону базується на трьох ключових принципах: незворотності української політики євроінтеграції, відсутності альтернативи поглибленню співробітництва країн чорноморського регіону та ЄС, а також спільній власності та спільній відповідальності за майбутнє регіону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулася міністерська конференція із започаткування природоохоронного партнерства в рамках ініціативи ЄС “Чорноморська синергія”.