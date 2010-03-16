Грузія обвинувачує Росію у злочинах проти природи

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Грузія заявляє про незаконну діяльність Росії в Абхазії та Осетії, що негативно впливає на навколишнє середовище.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві грузинської делегації оприлюдненої сьогодні під час міністерської конференції із започаткування природоохоронного партнерства в рамках ініціативи ЄС “Чорноморська синергія” – стратегія для країн Чорного моря.

“Грузія неодноразово та наполегливо звертала увагу на екологічні злочини, які здійснювалися раніше і продовжують здійснюватися Російською Федерацією на грузинській території”, - зазначається у заяві.

Так, Грузія звернула увагу присутніх на видобуток інертних матеріалів з річок Абхазії та їх експорт до Росії, виключно з метою підготовки до Олімпіади 2014 року в Сочі. Крім того, у заяві Грузія заявила про дослідницькі роботи Росії у офіційній прибережній зоні Грузії з метою видобутку нафти та газу з шельфу Чорного моря.

“Грузинська сторона знову просить міжнародну спільноту, Європейський Союз та міжнародні організації, що займаються питаннями захисту навколишнього природного середовища, здійснити необхідні кроки для попередження злочинної та варварської діяльності Російської Федерації”, 0 наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулася міністерська конференція із започаткування природоохоронного партнерства в рамках ініціативи ЄС “Чорноморська синергія”.

Представники Російської Федерації не були присутні на конференції.