Україна задоволена початком природоохоронного партнерства для Чорного моря

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Україна задоволена започаткування природоохоронного партнерства між ЄС та країнами Чорного моря в рамках ініціативи ЄС “Чорноморська синергія” – стратегії ЄС для Чорного моря.

Про це в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі заявив заступник міністр охорони навколишнього середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ по завершенню установчої міністерської конференції.

“Думаю, що сьогоднішня розмова, яка вилилася в заяву міністрів та існуючих екологічних інституцій дасть своєчасний поштовх для того, щоб можна було конкретно працювати над спільними проектами, але не над якимись малесенькими, вузесенькими проектами, а для того, щоб, правда, оздоровити басейн як Чорного моря, так і всіх прилеглих річок, які впадають в Чорне море”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що на сьогодні забруднення довкілля в світі досягло катастрофічних масштабів, і впоратися з викликами сьогодення окремі країни, або невеликі регіональні об’єднання просто не в змозі.

“Потрібно започаткувати цей механізм спільний”, - сказав Д.ГУРСЬКИЙ.

Він звернув увагу на те, що проекти зі збереження довкілля зазвичай є досить коштовними і вимагають залучення суттєвих фінансових ресурсів.

Заступник міністра також сказав, що Україна може запропонувати багато конкретних проектів для реалізації в рамках природоохоронного партнерства Чорноморської синергії.

Разом з тим, за словами Д.ГУРСЬКОГО, на сьогодні поки рано говорити про конкретні проекти, оскільки робота в цьому напрямку лише починається.

“Україна багато чого може запропонувати, просто, мабуть, ще рано про це говорити, бо сьогодні була виголошена лише спільна заява”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в Брюсселі відбулася установча міністерська конференція із започаткування природоохоронного партнерства в рамках ініціативи ЄС “Чорноморська синергія”. За підсумками засідання було схвалено спліну заяву, в якій сторони заявили про намір працювати над якнайшвидшою трансформацією політичних зобов’язань у конкретні проекти із захисту довкілля.

“Чорноморська синергія” була схвалена ЄС в 2007 році. 14 лютого 2008 року у Києві відбулася установча міністерська конференція цієї ініціативи.